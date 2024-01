Malattie infiammatorie intestinali in aumento tra i giovani. Stasera a Star Bene

Per gli addetti ai lavori sono le “Ibd”, ossia le malattie infiammatorie intestinali. Negli ultimi anni hanno registrato un aumento preoccupante alcune di queste come la malattia di Crohn e la rettocolite ulcerosa. Negli ultimi 30 anni la prevalenza globale è aumentata dell’85 per cento, con un numero di ammalati di circa 7 milioni a livello mondiale e si calcola che anche in Italia circa 250mila persone siano affette da queste patologie. Se ne parla nel corso della nuova puntata di “Star Bene”, la trasmissione in onda stasera, giovedì, su Telelibertà alle 21.00. A rispondere alle domande della giornalista Marzia Foletti, saranno Luigi Cavanna, che è oncologo e primario dell’Area Medica della Casa di Cura Piacenza oltre che direttore scientifico della trasmissione, e le gastroenterologhe Maria Luigia Vaiano e Patrizia Perazzo. Le IBD colpiscono il sesso femminile con una frequenza leggermente superiore a quello maschile, con un esordio clinico fra i 15 e i 45 anni di età. I dati dall’indagine Better presentata al ministero della Salute da Amici Italia mettono in evidenza che 1 su 2 malati è costretto a chiedere un congedo sul posto di lavoro.

