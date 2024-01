“Più forza nei rifiuti industriali”: Hera acquisisce il 70 per cento di Trs

Dopo Saib e Furia, l’imprenditoria piacentina perde il controllo di un’altra azienda: Trs Ecologia. La piattaforma polifunzionale per il trattamento di rifiuti speciali situata a Caorso viene acquisita per il 70 per cento dal gruppo italiano Hera. L’impianto caorsano consentirà all’azienda multiservizi, una volta a regime, di trattare ogni anno più di 64mila tonnellate aggiuntive di rifiuti industriali, con un contributo alla crescita del margine operativo lordo consolidato del gruppo Hera pari a circa 6milioni di euro, oltre al valore delle sinergie da integrazione previste.

Inoltre, l’acquisizione di Trs, di cui Claudio Dodici è amministratore, che conta oltre 70 lavoratori e circa 2.700 clienti, consentirà alla multiservizi di ampliare la propria presenza nel Nord-Ovest, realizzando importanti sinergie con i poli industriali già da tempo operativi in provincia di Pisa, Ravenna e Vicenza.

L’ARTICOLO COMPLETO DI VALENTINA PADERNI SU LIBERTÀ