Borgonovo, vince 500mila euro e resta anonimo: “Ringrazio i titolari”

Gioca tre euro al Superenalotto e porta a casa mezzo milione di euro. Il superfortunato è un anonimo che giovedì sera ha azzeccato al Superenalotto una combinazione vincente (5 numeri più un numero “super stella”) giocando una schedina di soli tre euro nella tabaccheria Maini di via Bilegno, a Borgonovo. La vincita (596.196,25 euro che decurtati delle trattenute fa 496.143,28 euro netti) è davvero da capogiro.

“Poco prima delle sette di mattina – raccontano i due titolari – un signore si è presentato qui al bancone per farci controllare la schedina, dicendo che non era la sua. Quando gli abbiamo comunicato che aveva vinto ha salutato e poi è uscito”. Poco dopo è arrivata una telefonata di un anonimo che ha ringraziato i gestore della tabaccheria. “La voce non era della stessa persona che si era presentata in tabaccheria. In ogni caso speriamo che i soldi vadano a una famiglia che ne ha bisogno”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ