La sostenibilità diventa un gioco grazie al progetto della Cantina Valtidone

Si chiama “La sostenibilità è un gioco da ragazzi” la sesta edizione del concorso con cui Cantina Valtidone si rivolge ai bambini e ragazzi delle scuole, dalle elementari alle superiori di tutto il Piacentino, Lodi, Pavia, Cremona a cui chiede di inventare un gioco. Può essere un gioco da tavola, un gioco enigmistico, un gioco fisico, un gioco virtuale. Qualsiasi sia la formula scelta andrà bene, purché abbia come filo conduttore la sostenibilità ambientale. In cambio la Cantina mette a disposizione 11mila euro in premi che il 9 novembre, in occasione della prossima festa del vino novello (Picchio Rosso) verranno distribuiti ai vincitori (tre per ogni ordine di scuola da un minimo di 750 a un massimo di 2 mila euro). Tutte le info complete sul concorso, patrocinato dalla Provincia, sono reperibili tramite: www.cantinavaltidone.it/concorso24.