Buzzi Unicem aiuta la natalità: 3mila euro per i figli dei dipendenti

La Buzzi Unicem introduce da quest’anno una serie di misure a sostegno della genitorialità, tra cui integrazioni economiche ai congedi parentali post-parto; e contributi economici fino a 3mila euro in tre anni per i nuovi nati. Sono misure di cui potranno beneficiare i dipendenti di tutto il gruppo Buzzi Unicem, che conta in Italia 10 stabilimenti, di cui uno a Vernasca con 85 addetti, di cui 7 sono donne (presenza significativa in un settore come quello dei cementifici a sostanziale maggioranza maschile). Le misure vanno a favore delle famiglie e quindi di entrambi i genitori, madri o padri che siano.

L’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTÀ