Endurista si ferisce sul sentiero a Selva. Trasportato dall’eliambulanza a Parma

L’eliambulanza è atterrata verso le 18 al campo sportivo di Ferriere per soccorrere un endurista che, mentre percorreva un sentiero, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada nei pressi di Selva. Il centauro è stato trasportato all’ospedale di Parma, ma stando a quanto rilevato non sarebbe per fortuna in pericolo di vita; ha tuttavia riportato alcuni traumi soprattutto alla spalla. Questo non è stato l’unico incidente. Anche a Vernasca, un motociclista è uscito di strada riportando alcune ferite; è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al Pronto soccorso di Piacenza.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà