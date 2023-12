Allarme volontari a Vernasca: “Pubblica assistenza in difficoltà, servono rinforzi”

Nella Pubblica assistenza Valdarda, sezione di Vernasca, non ci sono abbastanza volontari. L’allarme viene lanciato dal neoeletto responsabile di sezione, Cesare Lusignani: “L’obiettivo principale che mi accompagnerà per i quattro anni di mandato sarà quello di individuare nuovi volontari per rafforzare l’organico. Il territorio sul quale la Pubblica assistenza di Vernasca interviene è ampio, dal 2019 infatti ci occupiamo di tutta la vallata della Valdarda. Inoltre – prosegue Lusignani – il numero della popolazione anziana è in crescita e anche le emergenze sono destinate ad aumentare”.

Attualmente, l’associazione conta 25volontari: “Con questo organico – aggiunge Lusignani – possiamo solo coprire le emergenze da chiamata al 118 per tre giorni a settimana e i servizi ordinari su prenotazione quattro giorni su sette”.