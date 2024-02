Presto una nuova sede per la Pubblica Assistenza di Cortemaggiore: partiti i lavori

La Pubblica Assistenza di Cortemaggiore pensa in grande. Il gruppo di volontari, una cinquantina più sette dipendenti che garantiscono un servizio emergenza attivo 24 ore su 24, si è posto tre importanti obiettivi da raggiungere per il 2024.

A breve si iscriverà al registro regionale di Protezione Civile, dando al paese magiostrina una squadra pronta ad intervenire per far fronte a criticità naturali e incidenti. Nei prossimi giorni, invece, andrà a finalizzare l’acquisto di una nuova ambulanza.

Tra tre mesi, a maggio, darà avvio ai lavori di recupero dell’abitazione di via Galluzzi che diventerà la nuova sede dell’associazione: 780mila euro di preventivo interventi sull’immobile (che saranno recuperati per il 90 per cento circa con i bonus edilizi) e altri circa 300mila euro di sistemazione dell’area esterna, pari a circa mille metri quadrati.

Si è inoltre recentemente rinnovato il consiglio direttivo, in carica per i prossimi tre anni con il riconfermato presidente Andrea Chiusa. Al suo fianco ci sono Italo Marcotti vicepresidente, Stefano Belli tesoriere e i consiglieri: Vittorio Morandi, Mario Veneziani, Michela Gambazza, Marco Musumeci, Claudio Colombi e Fausto Asti. Loretta Rebecchi è addetta alla segreteria. Il dottor Daniele Belli è direttore sanitario.