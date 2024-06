La decima edizione del “Memorial Zaffo 7” ricorda anche mamma Giorgia

La foto lo raffigura impegnato in un passaggio, mentre indossa con orgoglio la maglia rossa del Corte Calcio. Viene da ricordarlo allora nelle parole della canzone di De Gregori che dedicò a Nino, leva calcistica della classe ‘68.

In questo caso a portare con orgoglio la maglia numero 7 è Nicola Zaffignani, scomparso a 16 anni per un incidente stradale.

Ma nelle parole del testo c’è anche la mamma Giorgia Compiani, mancata lo scorso anno, e tutti i partecipanti che hanno messo il cuore dentro alle scarpe, scendendo in campo per la decima edizione del “Memorial Zaffo 7, Giorgia e Nicola nel cuore”.

Si tratta del torneo che chiude la stagione del Corte Calcio e che si snocciola su tre fine settimana nel mese di maggio, concludendosi nell’appuntamento finale del “partitone”: una sfida tra genitori e figli e poi il match finale del “tutti contro tutti”, dove per 40 minuti non ci sono regole, solo divertimento.

“Ha giocato anche mio nipote di 5 anni – interviene Mario Zaffignani, papà di Nicola e marito di Giorgia – Sa che il torneo è per lo zio e la nonna e quando premiavano consegnava le coppe con tanto orgoglio”.

L’evento benefico

“Il torneo coincide sempre con un evento benefico e per l’appuntamento di quest’anno è stata coinvolta l’associazione “Atleti al tuo fianco”, nata per sensibilizzare alla lotta contro il tumore e rappresentata dal dottor Alberto Tagliapietra. Abbiamo devoluto il ricavato a loro, assegnandogli il premio “Giorgia Compiani”, dopodiché la serata è stata organizzata all’insegna della musica. Nicola era un aspirante dj e per lui i Boomband hanno suonato gratuitamente”, conclude Mario Fantini, dirigente del Corte Calcio.