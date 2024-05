Emergenza a San Giorgio, ma è solo una simulazione di pubblica assistenza

Simulazione di pubblica assistenza, nei giorni scorsi a San Giorgio, in collaborazione con Anpas ed altre Pubbliche assistenze del territorio.

Un evento formativo organizzato ogni due anni – con la partecipazione di vigili del fuoco, polizia, la polizia locale, 118 e aziende come DeltaRem, Sofrapa, Gp Italia, Orion, Medical Parma e Blumedicali – che non solo favorisce una maggiore conoscenza reciproca tra i vari enti che ogni giorno lavorano per tutelare la sicurezza dei cittadini, ma che permette anche di individuare le criticità e i margini di miglioramento. L’interazione e il confronto diretto durante l’esercitazione contribuiscono a rendere più efficiente il servizio che viene offerto quotidianamente alla comunità.

“Desidero ringraziare tutti i volontari e i dipendenti che ogni giorno si prodigano nelle attività di soccorso – ha spiegato il presidente della pubblica assistenza San Giorgio, Simone Saccarini – sperando che queste occasioni mettano in luce anche l’importanza del riconoscimento della figura dell’autista soccorritore professionista, ad oggi figure indispensabili per il mondo del soccorso ma ancora non riconosciute.”

“Questi sono momenti di crescita importante per tutti; lo scenario simulato è stato molto realistico, anche grazia al nostro gruppo truccatori – ha concluso Paolo Rebecchi, Coordinatore di Anpas Provincia di Piacenza -. Ciò che l’associazione svolge nel quotidiano è noto ai più, ma non a tutti, in quanto ognuno nella vita ha impegni e priorità che spesso non contemplano il mondo del volontariato in ambito sanitario”.

Non solo “dimostrazione”, ma anche e soprattutto “formazione ed addestramento”, in quanto gli scenari ricreati sono stati curati anche nei dettagli attraverso l’utilizzo di manichini ed effetti speciali che potessero rendere più veritiero l’intervento; questo passaggio, unito ai corsi di formazione erogati dal centro di formazione Anpas Emilia Romagna ha permesso di elevare la preparazione e la formazione di tutti i volontari, aiutandoli a gestire al meglio l’intervento e conseguentemente ad offrire un servizio migliore alla cittadinanza