GdF, cambio di comandante alle Tenenze di Castel San Giovanni e di Fiorenzuola

Doppio avvicendamento nei Reparti operativi del Comando provinciale della Guardia di finanza di Piacenza. Alla presenza del comandante provinciale e del comandante del Gruppo di Piacenza, si sono insediati i nuovi comandanti della Tenenza di Castel San Giovanni e di Fiorenzuola.

Dopo quattro anni, il luogotenente Cariche speciali Stefano Addabbo lascia il comando della Tenenza di Castel San Giovanni per andare a rivestire il medesimo incarico presso la Tenenza di Fiorenzuola. Al suo posto subentra il luogotenente Cariche speciali Gabriele Pollini, già in servizio presso il Gruppo di Piacenza dopo un periodo di permanenza presso la Sezione verifiche complesse del nucleo di polizia Economico-finanziaria alla sede.

I due ispettori hanno ricoperto diversi incarichi operativi che abbracciano i molteplici settori di servizio tipici del Corpo della Guardia di finanza distinguendosi nel corso delle rispettive carriere, dimostrando non comuni qualità tecnico-professionali e dinamismo d’azione.

Il comandante provinciale ha voluto formulare ai nuovi comandanti i migliori auguri di buon lavoro ed un sincero “in bocca al lupo” per i prossimi delicati impegni istituzionali.