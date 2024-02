Don Lukoki si presenta alla parrocchia di Ponte dell’Olio. In dono un pallone dai bimbi

“Scriviamo insieme un nuovo capitolo del libro di Dio; io sono la matita, come diceva madre Teresa di Calcutta, e voi siete il quaderno. Io sono il “vagabondo di Dio” e sono qui per annunciare il Vangelo che è vita”. Don Alphonse Lukoki si è presentato così alla comunità di Ponte dell’Olio che ieri lo ha accolto come suo nuovo parroco. Il suo ingresso è stato accompagnato dal vescovo della diocesi di Piacenza-Bobbio, mons. Adriano Cevolotto, e ha avuto il benvenuto da parte del sindaco e dei rappresentanti della comunità parrocchiale e della collettività, presente con le sue diverse forme, dalle associazioni alle istituzioni ai giovani calciatori.

Un pallone è stato il dono da parte dei chierichetti che lo hanno informato di amare giocare a calcio dopo catechismo. Ecco così il primo impegno e desiderio, da appassionato di calcio quale è, quello di sistemare il campo accanto alla chiesa dove poter poi organizzare un torneo tra Ponte dell’Olio e Vigolzone (della stessa comunità pastorale, che a dicembre ha visto l’arrivo di un nuovo sacerdote). E subito dopo l’impegno ad iniziare un cammino di fede, carità e di amore.

Un grande coro ha animato la celebrazione in chiesa, mentre all’esterno hanno risuonato i tamburi e i canti e i balli dei fedeli ed amici congolesi cui don Alphonse non si è sottratto prima del momento conviviale con tutta la comunità ed il Corpo bandistico pontolliese.