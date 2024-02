La protesta dei trattori arriva a Piacenza, ritrovo allo stadio. Code sulle strade

Sono arrivati in città da tutta la provincia: è in programma oggi a Piacenza la protesta dei trattori, il movimento autonomo degli agricoltori che in vari Paesi europei e ora anche in Italia contesta le politiche dell’Unione europea sul settore. L’arrivo dei mezzi agricoli in città ha provocato code sulle strade provinciali.

Il ritrovo dei trattori è previsto nel parcheggio dello stadio Garilli, la manifestazione proseguirà fino alle 19.

“Di problemi ne abbiamo tanti” spiegano gli organizzatori. “C’è il problema che la terra non dà più reddito: con i prezzi che aumentano, il gasolio in particolare, capita che si vada a vendere il frumento per pochi euro e ci si senta pure dire che non rispetta i requisiti imposti dalle regole europee. Così come è assurdo per noi l’obbligo di lasciare incolto il 4% dei terreni o i limiti troppo stringenti sulla tossicità dei pesticidi rispetto agli altri Paesi”.