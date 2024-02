Torna la protesta dei trattori in città, presidio in via dell’Artigianato

Torna oggi per le vie della città la protesta dei trattori. Sull’onda della grande partecipazione registrata esattamente tre settimane fa, il 5 febbraio scorso, quando giunsero ben 160 mezzi agricoli, oggi Piacenza ospita una nuova manifestazione indetta autonomamente dagli agricoltori per protestare contro varie misure introdotte dall’Unione europea.

Presidio in via dell’Artigianato – A differenza della precedente mobilitazione, stavolta il presidio non sarà predisposto nel parcheggio dello stadio Garilli, ma occuperà per l’intera giornata il controviale di via dell’Artigianato, nella zona della Caorsana. Per tutta la giornata, lungo il controviale è in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti mezzi non coinvolti nella manifestazione. In mattinata è in programma l’incontro tra una delegazione di agricoltori piacentini e Giovanni Bonoretti, dirigente regionale del settore Agricoltura, caccia e pesca.

Corteo di mezzi agricoli – Nel pomeriggio, attorno alle 15, i dimostranti alla guida dei mezzi agricoli formeranno un corteo che si immetterà lungo via Caorsana e percorrerà il cavalcavia di via Cremona. Una volta raggiunta la rotonda con via Emilia Parmense, i mezzi svolteranno a destra, per percorrere via Colombo sino alla rotonda posta all’incrocio via Bolzoni. Arrivati a quel punto, a pochi passi dalla Lupa, i mezzi agricoli ritorneranno in via dell’Artigianato compiendo, nella direzione opposta, lo stesso itinerario. Il corteo dovrebbe terminare attorno alle 16.30. Durante l’ora e mezza in cui è prevista la manifestazione il Comune avverte che è possibile che si verifichino disagi per il traffico.