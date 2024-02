Corteo mezzi agricoli, lunedì pomeriggio possibili disagi al traffico a Piacenza

Corteo di mezzi agricoli: nel pomeriggio di lunedì 26 febbraio possibili disagi al traffico in via Colombo e in altre arterie stradali di Piacenza.

Dalle 15.00 alle 16.30 di lunedì prossimo è previsto un corteo di mezzi agricoli che potrebbe comportare rallentamenti al traffico veicolare lungo il tragitto della manifestazione, con particolare attenzione alla direttrice di via Colombo.

I trattori partiranno dal controviale di via dell’Artigianato – dove, già dalle 7.30 del

mattino, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i mezzi non

coinvolti nell’iniziativa – per poi procedere lungo via Caorsana e il cavalcavia di via

Cremona svoltando a destra, alla rotatoria di intersezione con via Emilia Parmense, in

via Colombo, che percorreranno sino all’altezza di via Bolzoni. Giunti a quest’ultima

rotatoria, i mezzi agricoli ritorneranno, lungo lo stesso itinerario, verso via dell’Artigianato.