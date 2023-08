Il grande caldo non ferma la fiera d’agosto. In centinaia tra le attrattive di Nibbiano

Il caldo record non ferma la fiera d’agosto. Sono centinaia le persone che, sfidando il solleone, hanno invaso le vie del centro storico di Nibbiano in occasione di quello che da sempre viene considerato l’evento più atteso di tutta l’estate. Lungo le vie del borgo decine di espositori hanno messo in mostra il meglio della loro mercanzia dando vita ad un lungo cordone di bancarelle. In zona campo sportivo la parte più caratteristica con l’esposizione degli animali e dei mezzi agricoli di una volta.

Spazio anche gli artisti locali, con la mostra degli artisti di Alta Val Tidone e poi tanto divertimento con il luna park per i bambini e infine tanta socialità negli stand, dove i volontari servono specialità tipiche locali. Stasera si chiude con i fuochi d’artificio.

FOTO GALLERY DI MASSIMO BERSANI: