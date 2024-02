La protesta dei trattori arriva anche a Piacenza, ritrovo lunedì nel piazzale del Garilli

Si allarga a macchia d’olio e contagia anche Piacenza la protesta dei trattori, il movimento degli agricoltori che in vari Paesi europei e ora anche in Italia contesta le politiche dell’Unione Europea sul settore. Dopo la protesta di una settimana fa a Parma, dove i trattori – alcuni provenienti anche da Piacenza – hanno bloccato la tangenziale, lunedì 5 febbraio i mezzi agricoli arriveranno anche nella nostra città: il ritrovo dei trattori sarà dalle ore 10.30 nel parcheggio dello stadio Garilli e la manifestazione proseguirà fino alle 19.00. Dovrebbe essere previsto anche un corteo autorizzato per le vie cittadine.

La protesta, che ha un carattere spontaneo, al momento non è stata appoggiata da alcuna associazione agricola. In questi giorni la rabbia degli agricoltori si è estesa da Nord a Sud: anche oggi a Melegnano, alle porte di Milano nei pressi del casello dell’autostrada A1, è proseguito il presidio che era iniziato nella giornata di martedì.

