Due giorni di incontri con le istituzioni Ue per 14 amministratori piacentini

L’8 e il 9 novembre scorsi, 14 amministratori piacentini si sono recati a Bruxelles, invitati dall’europarlamentare PD Paolo De Castro per una due giorni in visita alle istituzioni europee: dal Parlamento europeo alla Commissione, dal Comitato delle Regioni Ue alla delegazione della Regione Emilia Romagna. Come sottolineato dai presenti “la trasferta è stata un’occasione per accorciare le distanze tra i nostri territori e l’Europa, capendone meglio i meccanismi legislativi, e soprattutto toccando con mano le opportunità che possiamo e dobbiamo cogliere come amministratori, in particolare nell’intercettare in modo efficace tutti i fondi fondi europei capaci di generare ricadute positive per il territorio e i cittadini piacentini”.

Presenti i sindaci Marica Toma di Cadeo, Manola Gruppi di Pontenure e Filippo Zangrandi di Calendasco, insieme ai vicesindaci Tiziana Gruppi di Lugagnano e Donatella Amici di Cadeo, agli assessori Francesco Brianzi di Piacenza, Roberta Valla di Travo, Alberto Frattola di Gragnano e Marco Bricconi di Cadeo. Con loro anche i consiglieri Luca Quintavalla di Castelvetro, Andrea Capellini di Gragnano, Elisabetta Rapetti di Gossolengo, Mara Negrati e Federico Quagliaroli di Rottofreno.

Sindaci, assessori e consiglieri hanno avuto modo di assistere alla sessione plenaria del Parlamento europeo, apertasi con l’intervento di Cate Blanchett, ambasciatrice dell’UNHCR, e il successivo dibattito sulla crisi umanitaria a Gaza e la necessità di una tregua umanitaria: “è impressionante – hanno dichiarato – vedere all’opera il più grande parlamento al mondo (705 i membri eletti, di cui 76 italiani), unica istituzione Ue direttamente eletta da noi cittadini”.

A latere della Plenaria, gli incontri i parlamentari europei Paolo De Castro, Elisabetta Gualmini, Alessandra Moretti e Brando Benifei “ci hanno permesso di approfondire tematiche europee che si ripercuotono quotidianamente sui nostri territori: dalle sfide della transizione ecologica e dell’economia circolare, all’importanza di un settore agro-alimentare competitivo, sostenibile e di qualità, come quello piacentino, agli effetti dell’attuale situazione geo-politica mondiale sulle famiglie”. Sono stati di particolare interesse anche gli incontri con i funzionari della Commissione Ue, del Comitato delle Regioni – l’organo Ue che rappresenta gli amministratori locali e regionali, con un focus specifico sulle normative con impatto diretto sulle regioni e i territori – e della Regione Emilia-Romagna.

“Un’esperienza davvero stimolante per tutti gli amministratori coinvolti” commenta Brianzi, assessore al Next Generation Eu e progetti europei del Comune di Piacenza. “La relazione tra istituzioni europee ed enti locali è imprescindibile per il nostro territorio. Come Comune capoluogo ci spenderemo per consolidare questo rapporto e rendere proficue tutte le opportunità che ne deriveranno”. Molta soddisfazione anche per gli altri amministratori della Provincia: a nome di tutto il gruppo, il sindaco di Cadeo Marica Toma si è detta “entusiasta per aver potuto approfondire temi europei e portato a casa non solo informazioni e buone pratiche da sfruttare sul territorio, ma anche una rete di contatti strumentali alla realizzazione dei progetti che abbiamo in cantiere. Per questo voglio ringraziare l’onorevole De Castro ed il suo staff, a partire da Gian Marco Lambertini, che è anche presidente del nostro consiglio comunale, per l’opportunità che ci è stata offerta”.