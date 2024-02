Migranti: Geo Barents verso Ravenna. Cinque profughi destinati a Piacenza

Cinque migranti stanno per arrivare a Piacenza. Lo riporta un lancio di agenzia Ansa. Fanno parte del gruppo di 134 (87 uomini, 13 donne, 34 minori di cui 15 non accompagnati) ospitati sulla nave Geo Barents di Medici senza frontiere in procinto di attraccare alla banchina del terminal crociere di Porto Corsini (Ravenna). Lo sbarco è atteso per sabato 10 febbraio alle 7. E’ quanto emerso dalla riunione in prefettura a Ravenna.

I 134 migranti saranno poi trasferiti con mezzi della Croce rossa italiana al circolo Canottieri in località Standiana, dove verranno fatti tutti gli adempimenti sanitari e di polizia.

Il 2 gennaio scorso altri 7 migranti, sempre sbarcati dalla Geo Barents, erano stato accolti nel Piacentino.

Già decisa, d’intesa con il Viminale, anche la ripartizione: 70 resteranno in Emilia-Romagna (61 adulti e 9 minori di cui 16 a Bologna, 5 a Ferrara, 7 a Forlì Cesena, 11 a Modena, 6 a Parma, 5 a Piacenza, 8 a Reggio Emilia, 6 a Rimini e 6 a Ravenna; 64 saranno trasferiti con pullman nella regione Lazio (58 adulti e 6 minori). Da bordo nave, prosegue la prefettura di Ravenna, viene segnalato che le condizioni dei naufraghi sono al momento stabili e non ci sono casi di emergenza, mentre risultano in corso gli accertamenti sanitari.