“Fiorenzuola oltre i confini”, volontari in aiuto ai migranti lungo la rotta balcanica

Ripartono i volontari dell’associazione Fiorenzuola Oltre Confini (Foic) per Trieste: il prossimo viaggio è previsto per il 18 di novembre.

La Foic porterà coperte, vestiti invernali, calze, biancheria intima e pasti caldi ai migranti che arrivano a decine ogni giorno lungo la rotta balcanica, ovvero uno dei principali percorsi migratori per le persone che cercano di raggiungere l’Europa via terra.

Continua dunque la raccolta di fondi per acquistare i beni di prima necessità: 10 euro per un kit di intimo, 20 euro per pantaloni e felpa, 30 euro per un giaccone invernale e 50 euro per il kit completo.

Per fare una donazione, è possibile inviare un bonifico direttamente all’associazione all’IBAN IT49V0623065310000030212525 indicando nella causale, “Progetto Trieste”.

L’associazione inoltre, invita chi fosse interessato, ad unirsi nel viaggio come volontario.