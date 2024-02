A Pradovera cane azzannato da un lupo viene salvato dai padroni: “Terrorizzati”

Un lupo ha azzannato un cane in un’azienda di Pradovera, nel comune di Farini. L’animale, che si chiama Sheila, è stato difeso da altri quattro esemplari di Akita e dai proprietari.

Il fatto è accaduto intorno alla mezzanotte tra lunedì 5 e martedì 6 febbraio nell’azienda agricola dei genitori di Federica Scaglia, avvocato di professione, ma molto legata all’attività di famiglia, dove vengono allevati un centinaio di bovini.

“Viviamo quotidianamente nel terrore che i nostri animali da cortile vengano assaliti dai lupi e ogni notte veniamo svegliati dagli ululati dei lupi e dai cani che abbaiano per cercare di farli stare lontani – racconta Scaglia -. Abbiamo costruito recinti per il cavallo e per i bovini abbiamo reti metalliche “antilupo” ma sembra che questi animali siano inarrestabili e che abbiano sempre meno timore dell’uomo”.

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO SU LIBERTA’