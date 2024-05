Elezioni a Farini: in corsa l’ex sindaco e due under 40, le interviste

Tre liste sono in corsa a Farini per l’amministrazione del paese. Un fatto significativo, di un’ampia partecipazione, se si considera che Farini, all’ultima rilevazione del 30 aprile 2024, conta 1.028 abitanti (dato dell’ufficio anagrafe comunale).

Gli elettori sono però 1.591. Ai residenti nel territorio si aggiungono infatti anche quelli all’estero: 946 sono gli aventi diritti al voto che abitano a Farini, mentre sono 645 quelli residenti all’estero.

I farinesi sono quindi chiamati a scegliere tra i tre gruppi candidati: in ordine alfabetico Cristina Cordani (37 anni) che guida “Farini per tutti”, Antonio Mazzocchi (67 anni), capolista di “Uniti per Farini”, e Marco Paganelli (27 anni) di “Farini ‘24”. Tutte sono liste civiche.

LE DOMANDE AI CANDIDATI

1 La montagna può contare ancora su piccoli imprenditori lungimiranti e agricoltori “resistenti”. Ma sono sempre meno. Come sostenerli?

2 La popolazione è prevalentemente anziana. Quanti sono circa gli over 75? Avete progetti per loro? C’è una residenza per anziani, ma non basta.

3 Le frazioni sono tante, molte con vocazione turistica, ma fanno i conti con frane, dissesti, anche difficoltà di telefonia. Come renderle più attrattive?

4 Amministrare e vivere in un paese dell’Appennino non è semplice, lo raccontiamo sul giornale ogni giorno. C’è una criticità a cui vorrebbe mettere mano subito?

5 Perché una persona dovrebbe vivere nel suo comune? Qual è il suo luogo preferito, del cuore? Ci dica un aneddoto, anche personale, a riguardo



CRISTINA CORDANI

1 « L’imprenditoria presente sul territorio va sostenuta tramite sgravi fiscali e incentivi per gli investimenti. Gli agricoltori vanno resi custodi del territorio anche tramite progetti “adotta la strada” dove si occupano di mantenere in ordine tratti di strade integrando in questo modo il loro reddito».

2 «Gli over 75 sono circa 300, decisamente tanti e molti di questi sono soli. Va garantito il trasporto pubblico, il servizio di assistenza domiciliare e agevolazioni per quelli in difficoltà. Deve essere portato a termine il progetto che riguarda la sistemazione del piano superiore della casa protetta, che prevede la creazione di alloggi per autosufficienti, ma che non possono stare soli».

3 «Per le frazioni va fatta una manutenzione per quanto riguarda viabilità e decoro. Abbiamo pensato a progetti turistici, come ad esempio realizzare piste “fun bob”, centri di aggregazione e riqualificazione pascoli. Avendo la fortuna di avere la fibra, una volta attivata abbiamo pensato per studenti e lavoratori in smart working a sale studio attrezzate con internet, computer ecc. nelle principali parrocchie».

4 « Le principali criticità sono frane, dissesti idrogeologici, manutenzione stradale e canali. Ma anche la troppa burocrazia. Per prima cosa quest’ultima andrebbe alleggerita per poter portare a termine progetti e lavori. Vorrei ripristinare la viabilità in quelle frazioni dove ancora oggi ci sono problemi a seguito delle piogge dell’autunno scorso. Un’altra cosa per la quale mi attiverei è la defiscalizzazione per le attività economiche».

5 « Ritengo che Farini sia il comune più bello del nostro Appennino: ci sono bellissimi posti da visitare, tradizioni da scoprire, gente ospitale. Il mio posto preferito è Boccolo Noce, dove sono cresciuta e dove i miei nonni hanno gestito un albergo per oltre 50 anni. Conservo ricordi indelebili di persone che purtroppo non ci sono più e che hanno fatto tanto per il nostro territorio. Vorrei poter rivivere quegli anni, rivedere le frazioni abitate dove le persone erano sempre pronte ad aiutarsi per poi ritrovarsi attorno al tavolo di un’osteria nei giorni di festa».

ANTONIO MAZZOCCHI

1 «Già negli ultimi anni abbiamo sostenuto le attività con sgravi fiscali e incentivi e cercheremo di confermare questi aiuti. Sono state coinvolte le imprese agricole sia per la pulizia delle strade dalla neve sia per la manutenzione del territorio. È fondamentale proseguire la valorizzazione dei nostri prodotti con manifestazioni fiere e rassegne». 2 «Gli over 75 nel nostro comune sono circa 300 su 1.028 abitanti. Continuerà l’assistenza domiciliare che abbiamo potenziato mettendo anche a disposizione un automezzo del Comune. Sono state potenziate le corse a chiamata del trasporto locale sia con nuove fermate sia andando direttamente nelle frazioni a prendere gli utenti. È stato ripristinato il servizio prelievi con operatori Asl e partirà l’infermiere di comunità che visiterà a casa le persone anziane. È stato inoltre prolungato il progetto che prevede un visitatore domiciliare per le persone in condizione di fragilità. È in fase di realizzazione un mini appartamento al secondo piano della casa protetta ed è stato presentato un progetto che prevede il completamento del piano superiore della struttura con altri mini alloggi che è già stato dichiarato ammissibile». 3 «Dopo la pandemia c’è stata una riscoperta dei nostri luoghi con diverse richieste di acquisto e di affitto di abitazioni e anche con aperture di nuove attività. Il dissesto idrogeologico e la viabilità sono criticità importanti. Abbiamo fatto interventi e segnalato agli enti competenti le aree più critiche. Si è cercato di aumentare la copertura telefonica con l’installazione di nuove antenne con l’obiettivo di coprire a breve tutto il territorio. Sono in fase di ultimazione i lavori per la posa della fibra che permetterà connessioni più veloci garantendo a chi vuole di lavorare a distanza».