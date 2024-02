Bande giovanili stroncate, le reazioni dei commercianti: “Ora possiamo respirare”

“I provvedimenti della questura ci permettono di tirare un sospiro di sollievo. Ci auguriamo che si tratti di un primo passo per migliorare la situazione”.

Il Daspo Willy, la misura adottata dalla questura con l’obiettivo di proibire di frequentare il centro storico a 45 giovani autori di episodi quali risse, rapine, bullismo, sembra avere dato i primi effetti.

“L’ultima volta che si sono presi a cazzotti davanti al bar – spiega il titolare di un’attività all’inizio di Corso Vittorie Emanuele – è stata due sabati fa. Lo scorso ottobre – ricorda – era stato puntato il dito contro i commercianti, contro i nostri locali, ma noi non c’entriamo nulla con la confusione che si crea”.

A novembre, una domenica pomeriggio, alcuni ragazzi avevano iniziato a litigare davanti all’enoteca brandendo i tavolini e le sedie del dehors, costringendo i gestori del locale a rinchiudersi insieme ai clienti in negozio, prigionieri della propria attività.

“È per questo che al momento il dehors è chiuso – prosegue il titolare – benché in inverno, qualche tavolo a disposizione sarebbe utile e darebbe un’altra immagine. Ma non ce la sentiamo”.

IL COMMENTO DI UNIONE COMMERCIANTI – Ieri è intervenuto anche Raffaele Chiappa, presidente dell’Unione Commercianti di Piacenza, che ha ringraziato il questore e i suoi collaboratori “per le indagini e i provvedimenti presi nei confronti di gruppi giovanili che da alcuni mesi avevano creato una forte situazione di insicurezza in alcune aree della città. Fra le vittime dei loro comportamenti, purtroppo, ci sono stati anche alcuni commercianti ed esercenti che sono stati rapinati. Per questo – continua Chiappa – come Confcommercio Piacenza siamo doppiamente felici di sapere che ora non potranno più accedere ad aree strategiche del centro storico e seminare paura fra cittadini e negozianti”.