Ponte dell’Olio attrare residenti: cento nuovi abitanti in tre anni

Cresce ancora la popolazione del comune di Ponte dell’Olio che, per il terzo anno consecutivo, ha registrato un aumento dei cittadini.

Il 31 dicembre 2023 erano registrati 4.674 abitanti totali, 26 in più rispetto alla rilevazione dell’anno precedente. Tra questi, 506 sono stranieri, per la maggioranza di origine romena.

Nello stesso periodo, nel 2021 i pontolliesi erano 4.628 e 4.573 nel 2020.

In tre anni, quindi, il paese della media Val Nure ha “acquistato” 101 abitanti. Il saldo naturale è però negativo, con 31 nati (10 di origine straniera) e 67 decessi, mentre positivo è quello migratorio, con 196 nuovi residenti (di cui 67 stranieri) e 146 persone che sono emigrate.

Dati che il sindaco Alessandro Chiesa legge anche come “frutto dell’impegno della propria amministrazione dopo aver investito sui servizi rivolti alle famiglie per rendere più attrattivo il territorio. Gli sforzi si sono concentrati su precisi punti che si sono rivelati fondamentali, come il ritorno del pediatra, l’apertura della guardia medica, il potenziamento dei poliambulatori, l’ampliamento dei posti dell’asilo nido e l’apertura del centro di aggregazione giovanile alle Fornaci”.