“Grazie Nanda”: alla Cgil il ricordo dell’ex deputata scomparsa l’anno scorso

Sarà dedicato alla figura di Nanda Molinari, ex deputata e attivista scomparsa a 88 anni nel febbraio del 2023, il convegno in programma alle 17.00 di venerdì 16 febbraio organizzato dall’Associazione Ambiente e Lavoro, dalla Camera del

Lavoro di Piacenza e dalla conferenza delle donne democratiche di Piacenza.

L’evento si terrà al salone Nelson Mandela della Cgil di Piacenza in via XXIV Maggio e ospiterà alcune tra le figure di caratura nazionale, tra cui l’ex ministra Livia

Turco (Fondazione Nilde Jotti), Vasco Errani, ex senatore e presidente dell’Emilia-Romagna e il professor Pierluigi Viaroli dell’Università di Parma.

Previsti anche i saluti della sindaca Katia Tarasconi, del segretario Cgil Ivo Bussacchini e della famiglia Montanari.

I TEMI – Seguiranno gli interventi di Livia Turco su “Le donne nella politica e nelle istituzioni: la cura della Democrazia, dell’Ambiente, della Salute, dei Diritti e della Coesione sociale”; successivamente Vasco Errani sul tema “Salute come diritto universale”; il professor Pierluigi Viaroli dell’Università di Parma sul tema “L’Ambiente, diritto alla sopravvivenza e al futuro” e infine Norberto Canciani dell’associazione Ambiente e Lavoro, sul tema della sicurezza come diritto nel lavoro.

Le conclusioni saranno a cura di Giulia Piroli della Conferenza delle Donne Democratiche del Pd di Piacenza. L’evento è libero e aperto a tutte e tutti.