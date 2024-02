A Caorso è in arrivo il nuovo percorso ciclo-pedonale tra via Torta e il centro paese

A Caorso partirà a breve l’intervento che porterà alla realizzazione di un percorso ciclo-pedonale di collegamento tra l’area residenziale lungo via Torta e il centro paese. L’obiettivo del progetto è quello di favorire l’utilizzo delle biciclette e garantire sicurezza a ciclisti e pedoni.

IL PROGETTO – Procedendo dal sottopasso lungo la strada provinciale 30, in direzione verso la strada statale 10, sul lato destro della carreggiata verrà tombinato un canale e asfaltata la banchina posta a margine della sede stradale. Con un attraversamento all’altezza di via Bernardoni, il tracciato proseguirà sul lato sinistro verso via Mori.

Il percorso ciclo-pedonale non influirà sulla perdita dei parcheggi, che rimarranno disegnati lungo la parte più esposta alla carreggiata.

Sull’argine del torrente Chiavenna, nel tratto antistante la chiesa parrocchiale, l’intera recinzione della pista ciclopedonale, attualmente in legno e deteriorata, sarà rimossa (per circa 75 metri) e sostituita con transenne metalliche.

È stato poi approvato un ulteriore progetto esecutivo che porterà alla realizzazione del secondo lotto della pista ciclo-pedonale di collegamento tra Muradolo e Caorso, che prevede il superamento della linea ferroviaria con la costruzione di un sottopasso dedicato. Il Comune dovrà ora stipulare una convenzione con Rfi.