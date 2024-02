Castello, boato e colonne di fumo alla centrale Enel. Apprensione tra i residenti

Un rumore fortissimo e un boato seguiti da colonne di fumo fuoriuscite dalla centrale Enel di Castel San Giovanni. Ha provocato momenti di apprensione l’inconveniente tecnico verificatosi all’alba di lunedì mattina nella centrale Enel La Casella. Per fortuna si è trattato di un inconveniente con conseguenze nulle per la centrale e per l’ambiente circostante, ma il rumore fortissimo ha fatto temere che fosse accaduto qualcosa di grave.

La nota di Enel – “Una anomalia – si legge in una nota di Enel – ha provocato un fermo momentaneo della turbina a vapore, che ha determinato una fuoriuscita del vapore verso l’atmosfera attraverso appositi scarichi e un rumore durato pochi minuti. Quanto accaduto – prosegue la nota – è previsto nelle normali procedure di esercizio dell’impianto. L’evento non ha causato disservizi alla rete elettrica nazionale. L’impianto è tornato subito regolarmente in servizio”.

La colorazione della scia di vapore è stata dovuta alle luci con i colori della bandiera italiana che di notte illuminano la centrale.