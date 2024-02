La casa di riposo Maruffi è salva: a rilevarla la società Edos del gruppo La Villa

La casa di riposo Maruffi di via Roma a Piacenza è salva. Dal prossimo 3 aprile, infatti, un nuovo gestore subentrerà alla cooperativa sociale Proges: si tratta della società Edos del gruppo La Villa.

Dopo i grandi timori relativi a una possibile chiusura, la notizia di questo accordo (raggiunto dopo settimane di trattative serrate) è stato dato questo pomeriggio, martedì 13 aprile, dal presidente della Fondazione Maruffi, Angelo Manfredini, nel corso dell’audizione della commissione servizi sociali in Comune.

Domattina è prevista la firma sul contratto di subentro di gestione. Il gruppo La Villa acquisterà la struttura di via Roma, assicurando che – praticamente da subito – darà il via agli interventi di manutenzione straordinaria più urgenti e in un secondo momento, sulla base di un piano adeguato che verrà definito successivamente, realizzerà un restyling completo dell’intero edifico per un rilancio a pieno titolo della struttura. Sempre domani è in programma un incontro con la parte sindacale: il nuovo gestore assorbirà la manodopera già esistente, salvaguardando gli attuali livelli occupazionali.

Infine, per quanto riguarda l’altro immobile di proprietà della Fondazione, in via Lanza, dove attualmente sono ospitati alcuni anziani autosufficienti, Proges ha già stipulato un accordo preliminare per l’acquisto della struttura.