Perseguita la ex e diffonde i loro video intimi: 28enne piacentino in manette

Un 28enne piacentino è finito in manette con l’accusa di stalking nei confronti della ex fidanzata. Il giovane, arrestato dai carabinieri di Busseto, avrebbe anche diffuso video hard che lo immortalavano insieme alla donna in alcuni momenti intimi.

L’uomo è finito in carcere per una misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa dalla Procura di Bologna. È indagato per atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e rapina.

Il provvedimento è scattato in seguito a un’informativa dei carabinieri dopo la querela di una giovane residente nel bussetano: quest’ultima si era rivolta all’Arma per chiedere aiuto. “La donna, pur non essendo mai ricorsa alle cure dei sanitari, ha infatti subito anche diverse aggressioni fisiche, in un crescendo molto preoccupante che, dopo qualche tempo, l’ha convinta a interrompere definitivamente i rapporti”, hanno fatto sapere i carabinieri.

L’ex fidanzato avrebbe quindi iniziato a perseguitarla, pedinandola, inviandole messaggi minatori e minacciando costantemente di diffondere immagini e video intimi della coppia, raccolti consensualmente negli anni di relazione.

La vittima ha deciso di denunciare l’ex compagno proprio dopo essere venuta a conoscenza, attraverso alcuni amici, che il 28enne aveva iniziato a condividere con altre persone immagini dai contenuti particolarmente espliciti. Dopo aver ascoltato il racconto della giovane, i carabinieri hanno subito redatto un’informativa di reato, attivando la magistratura. La Procura di Bologna, nel giro di qualche giorno, ha emesso un provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti del 28enne.