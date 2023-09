Tenta di sfondare la porta di casa della ex, poi picchia due agenti: trentenne arrestato

Un trentenne piacentino ha “assaltato” la porta della casa della ex fidanzata tentando di sfondarla a calci e a spallate. La donna, comprensibilmente preoccupata, ha telefonato al 113. Alla vista degli agenti, l’uomo ha attaccato anche loro, malmenandoli.

Alla fine del parapiglia, è stato arrestato con l’accusa di stalking e condotto alle Novate, mentre gli agenti sono stati medicati all’ospedale per contusioni lievi.

È accaduto all’alba di ieri alla periferia della città.

Protagonista dell’episodio un giovane piacentino, che non voleva accettare la scelta della sua fidanzata di volerlo lasciare. Il trentenne era già comparso sotto casa della ex intorno all’una di notte, suonando il campanello e pronunciando frasi incomprensibili. La giovane ha telefonato al 113, ma nel frattempo il suo ex si era allontanato.

Molto spaventata per quanto appena accaduto, la donna ha deciso di seguire gli agenti in questura dove ha sporto denuncia per le varie persecuzioni accadutole in passato. Concluse le formalità di rito la giovane ha fatto ritorno a casa. Alle 5.30, però, l’uomo si è ripresentato, suonando al campanello. Non avendo ricevuto risposta, ha tentato di sfondare la porta e alla giovane non è rimasto altro da fare che telefonare di nuovo al 113. Questa volta, però, il trentenne ha atteso l’arrivo dei poliziotti e in preda alla furia li ha addirittura aggrediti.

È stato così immobilizzato, ammanettato e condotto alla casa circondariale delle Novate.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà