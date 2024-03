“Corvo della Val Tidone”, nuova perizia sulle lettere infamanti verso l’ex amica

Nuova perizia disposta sulle missive del “Corvo della Val Tidone”, si tratta del quarto esame a cui saranno sottoposti gli scritti infamanti del misterioso diffusore di sgraditi messaggi. Il giudice Alessandro Rago nei giorni scorsi ha stabilito una perizia grafologica sui carteggi. Se né occuperà la dottoressa Claudia Oliosi di Parma. In passato erano confluite in questo processo due perizie grafologiche (una della parte civile e l’altra della difesa) mentre una perizia destinata alla ricerca di impronte digitali lasciate sui “messaggi infamanti” (che però non aveva portato a nessun esito) era stata effettuata dai carabinieri del Ris di Parma.

Il processo è stato così rinviato alla metà di marzo, data in cui verrà nominata dal tribunale l’esperta grafologica parmigiana. Imputata di stalking (perché sospettata di aver inviato le anonime lettere) una quarantenne piacentina, ormai divenuta ex amica della vittima con cui condivideva la pausa del te.