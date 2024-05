“Aiutarono un ricercato”, chieste cinque condanne a 8 mesi di reclusione

Chiesti otto mesi per cinque imputati accusati di aver favorito la fuga di un trentenne albanese dopo che questi aveva sparato in una gamba ad un marocchino. Il fatto era avvenuto ad Alseno il 16 aprile del 2017. L’altro giorno il processo che ha visto imputati di favoreggiamento 5 cittadini abanesi, in particolare i 5 sono accusati di aver aiutato nella sua fuga fra Piacenza e Carpaneto il ricercato che fu comunque assicurato successivamente alla giustizia. Tutti si sono dichiarati innocenti.

CHIESTI 8 MESI per ciascun imputato

Il processo ha avuto luogo davanti alla giudice Matilde Borgia e al pm Antonio Rubino che al termine della sua requisitoria ha chiesto otto mesi per ciascun imputato. Gli avvocati difensori erano: Wally Salvagnini, Annalisa Cervini e Massimo Corso. I difensori hanno chiesto tutti l’assoluzione spiegando che le testimonianze dei loro assistiti, dovevano essere completamente annullate, invalidate, in quanto gli accusati erano stati sentiti dai carabinieri nell’immediatezza dei fatti e senza gli avvocati difensori, ha detto in particolare l’avvocato Corso nella sua arringa: “Eccepisco la nullità di tutte le indagini della polizia giudiziaria, perché gli imputati sono stati sentiti a sommarie informazioni testimoniali davanti ai carabinieri di Carpaneto. In quella fase gli accusati erano già persone sottoposte ad indagini e i carabinieri non avrebbero dovuto sentirli a sommarie informazioni, ma escuterlo alla presenza di un avvocato. Gli atti sono quindi affetti da nullità e vanno tutti assolti”.

Il processo è stato rinviato a fine mese per la sentenza.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’