Stalking e maltrattamenti: 50enne condannato a tre anni e al risarcimento

Un cinquantenne piacentino accusato di aver costretto la fidanzata ventenne a denudarsi davanti a lui e ad un amico per poi deriderla, di averla ripetutamente percossa colpendola alla testa in due differenti occasioni, è stato condannato in tribunale a tre anni e cinque giorni di carcere e al versamento di ottomila euro alla vittima a titolo di provvisionale. L’imputato è stato riconosciuto colpevole di stalking, maltrattamenti e procurato allarme.

La pm Sara Macchetta aveva chiesto quattro anni di pena. Ha preso poi la parola l’avvocato di parte civile Monica Giuppi che associandosi alla richiesta del pm ha ricostruito i fatti di cui la sua assistita è rimasta vittima fra il 2021 e il 2022. L’avvocato ha ricordato che i due si erano conosciuti in una comunità. “Il mio assistito soffre di un disturbo paranoide della personalità” ha invece detto nella sua arringa l’avvocato Giovanna Fanelli, il mio assistito è una persona al di fuori del mondo reale, vede le cose in maniera alterata e per tali motivi non può essere condannato”.