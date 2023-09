Continue liti per i cani, il vicino si presenta con la candeggina: arrestato

Interminabile contenzioso fra vicini pare a causa di cani un po’ troppo rumorosi avrebbe fatto perdere la testa a un uomo che si sarebbe presentato dai padroni dei cani con una tanica contenente candeggina. E’ accaduto giorni fa in una frazione di Bobbio. I carabinieri lo hanno arrestato e condotto in carcere con l’accusa di stalking.

Protagonista dell’interminabile lite fra vicini un sessantenne piacentino che per le presunte angherie nei confronti dei vicini era già stato in passato accusato di stalking e il processo è tuttora in corso.

A quell’accusa se ne aggiunge così una nuova. L’uomo in passato era stato sottoposto a divieto di avvicinamento all’abitazione dei proprietari del cane. Una restrizione che lui non avrebbe seguito presentandosi appunto anche con tanica di candeggina, cosa che ha comprensibilmente spaventato la coppia.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’