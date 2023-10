Lei lo lascia, lui le fa trovare creme anticellulite: a processo per stalking

Impiegata piacentina cinquantenne rompe la relazione con operaio trentacinquenne dell’est ma lui non ci sta, avrebbe perseguitato in ogni modo la donna finendo agli arresti domiciliari. Ieri il processo per stalking che vede imputato lo straniero; ha testimoniato l’ex amante la quale ha ricordato di essere stata afferrata per il collo in un’occasione, e in un’altra mentre stava tornando a casa di essere stata afferrata per un piede.

I fatti che hanno portato la polizia ad arrestare lo straniero erano avvenuti lo scorso anno a Piacenza.

“Aveva l’abitudine di lasciarmi tubetti di creme anti cellulite ovunque” ha raccontato ieri in tribunale la vittima “una volta ne ho trovato uno nel giardino e un altra sullo specchietto della macchina” ha raccontato la donna al giudice.

Ha poi detto ancora la vittima di stalking: “Mi seguiva ovunque”.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’