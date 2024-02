Allestimento vetrine e corso di inglese, Confesercenti prepara gli associati al Tour

A lezione di inglese e allestimento vetrine per la tappa piacentina del Tour de France. È questo il nuovo progetto targato Confesercenti che nel pomeriggio di giovedì 15 febbraio, nella sede dell’associazione, è finito sotto i riflettori di un incontro organizzato con il gruppo Infomedia. Sandra Politi ed Erica Di Gesare hanno illustrato i due percorsi formativi e due bandi destinati al rilancio del turismo.

“Come associazione da alcuni mesi abbiamo voluto puntare su un servizio in più per gli associati – spiega il direttore Fabrizio Samuelli – per commercianti e pubblici esercizi infatti la mancanza di informazione rappresenta solamente un danno.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTA’