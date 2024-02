Avanza il Centro paralimpico di Villanova, il sindaco: “Decidere come gestirlo”

La fine lavori non è vicina, ma il sindaco di Villanova Romano Freddi non vuole perdere ulteriore tempo e chiede che sia convocato un tavolo per pensare alla futura gestione del Centro paralimpico.

“I lavori proseguono, anche se l’attesa sarà ancora lunga per chi sta aspettando di vedere il centro funzionare”, dichiara il primo cittadino del paese piacentino verdiano.

All’interno del cantiere, allestito attorno all’ex ospedale, è evidente che è stato demolito il nucleo di collegamento tra l’edificio storico realizzato da Giuseppe Verdi e la porzione più recente dell’ex struttura sanitaria. Ci sono ora cumuli di macerie da smaltire.

La nuova piscina, adatta a svolgervi attività agonistica (campionati italiani regionali) e natatoria, omologabile dalla Fin (Federazione Italiana Nuoto), è ancora priva di copertura.

“Prima di arrivare alla fine dei lavori, bisogna adoperarsi per creare una fondazione o una società di scopo, che possa gestire la struttura sportivo-sanitaria”, dichiara Freddi chiamando in causa gli attori coinvolti: il Comitato Italiano Paralimpico (Cip), la Regione Emilia-Romagna, l’Ausl di Piacenza, il comune di Villanova e l’Inail se dovesse subentrare come co-finanziatore.