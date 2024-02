Banco farmaceutico, raccolte 3.600 confezioni di medicinali per 32mila euro

Sono 3.676, pari a un valore di 32.500 euro, le confezioni di medicinali raccolte nel Piacentino in occasione della 24ª Giornata di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico, che si è svolta dal al 12 febbraio, e alla quale hanno aderito 37 farmacie del territorio. Medicinali che aiuteranno oltre 1.700 ospiti di realtà assistenziali.

A livello nazionale la raccolta è stata di quasi 600mila confezioni di medicinali, pari a un valore di oltre 5 milioni di euro.

“Ogni farmaco raccolto è stato l’esito di un movimento di gratuità di cui hanno fatto parte tanti soggetti anche molto diversi tra loro: i volontari, i farmacisti, i donatori e le aziende sostenitrici – ha dichiarato Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus -. Questo movimento ha testimoniato ancora una volta come la natura umana sia fatta per la bellezza e per il bene comune, rivelando la possibilità che anche questa nostra società possa cambiare, riqualificarsi, diventare più giusta”.

La Giornata della raccolta si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di AIFA e in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Egualia – Industrie Farmaci Accessibili.

Il Banco Farmaceutico è impegnato in numerose missioni ed emergenze umanitarie – come ad esempio in Ucraina, a Gaza e in Libano – per rispondere alle quali nell’arco di 24/48 ore ha istituito il Fondo per le Emergenze Farmaceutiche.

COME SOSTENERE BANCO FARMACEUTICO

Sostegno Diretto – È possibile effettuare una donazione con PayPal, carta di credito o bonifico all’Iban IT23J0311002400001570013419, e destinando il proprio 5X1000 al C.F. 97503510154. Le donazioni aiuteranno a coprire le spese per la consegna dei farmaci. Per info: https://www.bancofarmaceutico.org/dona-ora

Donazioni Aziendali – Invitiamo le aziende a contattarci scrivendo a [email protected]

Recupero Farmaci Validi – Per info su come donare i medicinali di cui non si ha più bisogno: https://www.bancofarmaceutico.org/cosa-facciamo/recupero-farmaci-validi