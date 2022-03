Farmaci in partenza per l’ospedale di Sumy, con i medici Stabile e Lago

All’appello a raccogliere medicinali per un ospedale di Sumy in Ucraina hanno risposto in tanti. Lions di Castel San Giovanni, Rotary Valtidone, Pubblica Assitenza Valtidone Valluretta, amministrazione comunale e farmacia comunale hanno unito le forze. Il risultato è un carico di medicinali che ora il dottor Marco Stabile, primario dell’ospedale di Castello che nei giorni scorsi aveva raccolto l’appello disperato dei colleghi di Sumy, recapiterà al confine tra Ucraina e Ungheria. Insieme a Stabile partirà con il prezioso carico di medicinali e materiale sanitario anche il collega Gianluigi Lago. A Sumy manca praticamente tutto: medicinali, presidi sanitari di ogni tipo, dispositivi medici. La lista di tutto l’occorrente era stata inviata dai medici ucraini ai colleghi di Castel San Giovanni. Le due delegazioni si incontreranno al confine tra i due Paesi, Ungheria e Ucraina, che Stabile definisce “un confine di pace, oltre a cui c’è la guerra”.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà