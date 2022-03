“Servono materiali per l’ospedale di Sumy”: l’appello del medico Marco Stabile

“Aiutateci a organizzare un carico di aiuti per l’ospedale di Sumy”. L’appello arriva dal primario del reparto di chirurgia plastica e ricostruttiva dell’ospedale di Castel San Giovanni, Marco Stabile. Tramite la onlus di cui è presidente, Associazione Italiana di Chirurgia Plastica ed Estetica, il primario castellano sta cercando di raccogliere quanti più presìdi sanitari possibili da spedire al Sumy Regional Clinical Hospital. L’ospedale cioè punto di riferimento dell’omonima città che si trova nel nord est dell’Ucraina dove in queste ore, tra l’altro, sono in corso le operazioni di evacuazione dei civili.

L’appello che è arrivato dai colleghi ucraini è drammatico. Hanno cioè bisogno di tutto e per questo hanno spedito al medico castellano una lista lunghissima di materiale che sperano di reperire grazie alla generosità degli italiani. Stabile la prossima settimana partirà alla volta del confine con l’Ungheria dove un volontario si incaricherà di prendere in consegna il materiale. Nel frattempo lancia un appello. alle case farmaceutiche, agli industriali ma anche semplici cittadini che possono in qualche modo dare una mano. Facciamo appello a chiunque possa aiutarci a reperire ciò che i colleghi ucraini hanno bisogno.

“Da quello che abbiamo capito curano anche feriti di guerra, oltre a dover portare avanti la normale attività ospedaliera”. Per maggiori dettagli circa i medicinali e il materiale di cui c’è bisogno è possibile contattare il dottor Stabile in ospedale a Castel San Giovanni.