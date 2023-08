Donna rischia deturpamento del volto, il chirurgo Stabile: “Guarita con l’eparina”

Marco Stabile, primario del reparto di chirurgia plastica e ricostruttiva dell’ospedale di Castel San Giovanni, ha utilizzato l’eparina per curare una donna finita in shock settico. Stabile ha pensato di curare le importanti necrosi che deturpavano il volto della donna con semplici applicazioni di gocce di eparina. Grazie a questo intervento la 38enne è guarita senza dover ricorrere a nessun intervento chirurgico. Il rischio era di doverle asportare ampie sezioni del volto. Un vero e proprio calvario che le è stato risparmiato grazie all’intuizione del primario castellano. “Nel mondo una cosa simile non è mai stata descritta – dice il primario -. Ora spero che il caso di Piacenza possa aiutare i miei colleghi e soprattutto i pazienti”. Del caso si è occupata anche la prestigiosa rivista americana Archives of clinical e medical case report.

I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’