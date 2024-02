Lupo investito e ucciso sulla strada di Val Nure tra Biana e Carmiano

Un lupo è stato investito e ucciso sulla statale della Val Nure tra Biana e Carmiano. Si tratta di una femmina. Il corpo dell’animale è stato ritrovato nella mattina di giovedì 22 febbraio dagli automobilisti di passaggio. Sul posto è intervenuto il Wildlife Rescue Center per il recupero della carcassa.

Non è il primo caso di animali selvatici investiti in quel tratto mentre attraversano la carreggiata, forse per andare ad abbeverarsi nel Nure.