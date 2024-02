Parcheggio Lidl a pagamento, il Comune di Piacenza: “Verifiche in corso”

Il Comune di Piacenza è intervenuto con una nota in merito al parcheggio del supermercato Lild di via Calciati dove sono state introdotte tariffe per la sosta.

“Non esiste alcun atto, alcun documento, alcuna convenzione ufficiale protocollata o repertoriata con cui il Comune di Piacenza possa imporre alla proprietà del supermercato Lidl di consentire il libero accesso al parcheggio di via Calciati di fronte al supermercato stesso – si legge nella nota -. Un’area privata su cui, nel 2018, il Consiglio comunale aveva dato l’ok alla realizzazione del supermarket a seguito del cambiamento di destinazione d’uso dell’area stessa da residenziale a commerciale.

Un ok a cui si era arrivati anche grazie alla garanzia che il parcheggio di fronte al megastore sarebbe stato gratuito e di libero accesso a tutta la cittadinanza; una garanzia fornita all’epoca in aula consiliare dall’allora assessore all’Urbanistica Erika Opizzi, come risulta dai verbali della seduta. Tuttavia, nonostante dalla trascrizione del dibattito del 2018 risulti che a tale garanzia da parte di Lidl corrispondesse un atto formale, non c’è traccia di tale atto. Di conseguenza, la proprietà pare possa disporre dell’area (privata) in modo da renderla accessibile solo ai clienti del supermercato.

D’altro canto, però, ad oggi risulta che tale area parcheggio – dotata nel frattempo di sbarre che ne limitano l’accesso – sia stata trasformata in parcheggio a pagamento, e di conseguenza in attività economica, attività non compatibile con la destinazione urbanistica dell’area ottenuta attraverso il titolo edilizio in deroga autorizzato nel 2018. Pertanto il Comune – fatte le opportune verifiche – si sta muovendo di conseguenza.

Una questione annosa, questa del parcheggio di via Calciati, che l’attuale amministrazione si è trovata sul tavolo appena insediata. Il Comune farà tutto ciò che può per tutelare l’interesse dei cittadini”.