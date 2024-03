Lidl fa marcia indietro sui parcheggi, niente sbarre e sosta sempre libera

Tutto resta come prima. Nei parcheggi cittadini dei supermercati Lidl si potrà accedere come è sempre avvenuto, ovvero liberamente, senza vicoli di orario e senza pagare alcun ticket. È il risultato dell’incontro di ieri mattina tra il Comune di Piacenza – con l’assessora Adriana Fantini – e la catena della grande distribuzione di origine tedesca – presente con Simone Tortini, coordinatore regionale del gruppo Lidl.

Com’è noto, con un’azione unilaterale (senza concertazione con il Comune), i vertici dell’azienda nei giorni scorsi avevano montato in via Calciati e in via Emilia Pavese sbarre mobili e una cartellonistica che decretava la gratuità della sosta per massimo 90 minuti. Superati i quali si sarebbe dovuto pagare 10 euro all’ora. Quella che pareva solo una provocazione per evidenziare la necessità che al servizio del supermarket rimanessero liberi degli stalli per i clienti, è stata messa in pratica appunto con la realizzazione di sbarre mobili e la posa di cartelli informativi.

Se Lidl ieri ha fatto marcia indietro, manca ancora tuttavia l’accordo definitivo tra il Comune e il gruppo commerciale per tentare di mettere nero su bianco le regole dell’utilizzazione delle aree sosta. Un tavolo tecnico tra le parti si ritroverà a breve.

L’ARTICOLO DI FEDERICO FRIGHI SU LIBERTÀ