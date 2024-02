Castello, dal centrodestra raccolta firme pro ospedale: “Forte mobilitazione”

Domenica 25 febbraio in corso Matteotti a Castel San Giovanni parte una raccolta di firme pro ospedale. A promuoverla sono i partiti del centrodestra: Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. La petizione mira a chiedere alla Regione e all’Ausl, che il pronto soccorso di Castello ritorni a funzionare H24 “con medici dell’emergenza urgenza”. I partiti del centro destra chiedono anche “il mantenimento a Castel San Giovanni dei servizi in essere, interrompendo il trasferimento di reparti presso altri ospedali come accaduto con la riabilitazione ortopedica e la cardiologia”.

“Sarà la prima tappa di una forte mobilitazione” annuncia la consigliera regionale leghista Valentina Stragliati. Insieme a lei i colleghi Matteo Rancan, capogruppo in Regione e segretario Lega Emilia, oltre a Giancarlo Tagliaferri (Fdi) e Valentina Castaldini (Forza Italia).

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’