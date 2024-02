Discarica a cielo aperto e bivacchi: lamentele dei residenti di via Menicanti

“Si ritrovavano lì, forse a bere, alcuni si accampavano. Quelli che vedete sono i resti dei loro bivacchi”. È domenica pomeriggio e una donna, a passeggio con il cagnolino, indica un punto poco distante dove il cantiere fa un angolo. C’è una rete a dividerlo dalla strada, ma in un punto è rotta e da lì il passaggio è agevole. Nell’angolo si sono accumulati un materasso, diversa immondizia, vestiti stracciati, borse di plastica, resti di involucri di cibo, qualche mattone. Siamo in via Menicanti, piccola zona residenziale dietro la via Emilia a Piacenza: a due passi c’è la sede della pubblica assistenza Croce Bianca, una banca, la sede di un’associazione, due palazzine residenziali. Davanti c’è un giardino tondeggiante abbastanza curato, chi abita in zona ne approfitta per fare due passi con il cagnolino o per prendere un’occhiata di sole tiepido, anche se è febbraio. C’è un cantiere, una gru ferma perché è domenica, una grande voragine. Ma proprio di fianco c’è anche una discarica a cielo aperto.

“È una zona un po’ così, questa – ammette un altro residente – dovrebbe essere abbastanza tranquilla, ma dato che non c’è moltissimo passaggio capitano a volte dei soggetti… da cui è meglio stare alla larga, insomma. Poi ci sono altre zone della città in cui è ben peggio per cui non mi lamento, però… gli effetti si vedono. Li vediamo tutti. E non è certo un bel vedere”.