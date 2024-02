La vedova di Sasko morto sul lavoro a Carpaneto: “Penso a lui ogni giorno”

Danka, vedova di Sasko Atanasov, e il figlio Denni, che gioca nei Rugby Lyons“Penso a lui ogni giorno, mi manca ogni giorno. Era l’uomo più bello del mondo, era il mio uomo. E adesso devo vivere senza di lui”, Danka è la vedova di Sasko Atanasov, un uomo perbene morto sul lavoro il 6 agosto 2020. Donatore Avis, membro attivo della Croce Rossa a Piacenza, dicono di lui che fosse allegro e generoso. Sull’onda delle cinque vittime sul cantiere Esselunga a Firenze, oggi in Consiglio dei ministri entrerà un pacchetto di norme che dovrebbe dare una stretta ai controlli sui cantieri. Ma per i familiari di chi in un cantiere ci è morto è un piccolissimo sollievo.

Danka racconta com’è cambiata la sua vita dopo che un silos in un cantiere edile a Carpaneto le ha stravolto il presente e il futuro, per sempre.

Con lei il figlio Denni, tallonatore dei Rugby Lyons.

L’ARTICOLO DI PAOLA BRIANTI SU LIBERTÀ