Incidente sul lavoro, operaio urtato da un camion: trasportato in ospedale

Incidente sul lavoro nella tarda serata di ieri nel comune di Monticelli. Un operaio è stato urtato da un camion mentre era al lavoro in un’azienda agricola in via San Pietro in Corte Secca, lungo la provinciale 462.

Operaio trasportato in ospedale a Cremona

L’impatto con il camion è avvenuto verso le 20.30. I soccorsi sono stati allertati immediatamente e sul posto sono giunti i mezzi del 118. L’uomo è stato quindi trasportato in condizioni critiche all’ospedale di Cremona. Non è in pericolo di vita.