Tumori, al via da Piacenza la nuova scuola italiana di “Humanities in oncology”

Prenderà il via da Piacenza venerdi 1 e sabato 2 marzo, la nuova scuola italiana di “Humanities in oncology”, una iniziativa del Collegio italiano dei primari oncologi medici ospedalieri (Cipomo) di cui il past president è il professor Luigi Cavanna.

La presentazione ufficiale della scuola avverrà mercoledì 28 febbraio al Collegio Teutonico di via della Sagrestia nella Città del Vaticano alla presenza di monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita e dei rappresentanti Cipomo.

Gli obiettivi – Molti programmi di Medical Humanities e Communication Training sono stati sviluppati negli ultimi 10-15 anni nel mondo, a partire dal Centre for the Humanities and Health del King’s College di Londra. In campo oncologico centri come il Memorial Sloan Kettering di NY o società scientifiche come la European Society for Medical Oncology offrono percorsi formativi sulla comunicazione e le medical humanities. Si tratta ormai di una vera e propria branca della medicina che può fare la differenza nella vita di un paziente con il tumore, migliorandola proprio negli aspetti che la malattia compromette maggiormente, sia quelli psichici che quelli di adesione e successo nelle cure.