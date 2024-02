Marito accusato di violenze: lui nega ma i figli confermano

Un quarantenne italiano è finito ieri, 26 febbraio, in tribunale con l’accusa di aver violentato e picchiato la moglie, compiendo atti di autolesionismo per convincerla a non lasciarlo. L’uomo si sarebbe ferito alla pancia con un coltello, tentando addirittura di lanciarsi da un’auto in corsa. Inoltre, avrebbe malmenato anche i figli, i quali hanno deposto ieri in tribunale confermando le percosse subite dal padre. I fatti sarebbero avvenuti in città fra il 2017 e il 2018, quando la coppia si separò. Alcuni episodi risalirebbero anche agli anni precedenti. L’uomo ha respinto ogni accusa e il processo è stato rinviato a marzo.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ